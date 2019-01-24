Население России сократилось впервые за 10 лет

За прошлый год численность населения России сократилась на 87 тысяч человек. Это произошло впервые за 10 лет. Такие данные опубликовал Росстат. Если на 1 января 2018 года население России составляло 146 млн.880 тысяч человек, то на 1 января 2019-го - 146 млн. 793 тысячи человек.

Весь прошлый год наблюдалась рекордная за последние 10 лет естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умерших). Просто представьте: в каждом третьем российском регионе людей умирает в 1,5-2 раза больше, чем рождается! Приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, больше не покрывает сокращения числа граждан. Грозит ли России вымирание и сколько детей должно быть в среднестатистической российской семье, чтобы нам выбраться из демографической ямы? Об этом мы поговорили с демографом Владимиром Тимаковым.

«В 2026 ГОДУ ДОСТИГНЕМ ДНА»

- Владимир Викторович, население России и дальше будет сокращаться или это временное явление?

- До 30-х годов эта тенденция сохранится. Самый глубокий демографический провал будет году в 26-м. А в 2031-2034 годах рождаемость должна начать расти.

- Откуда такие даты?

- Сейчас начали рожать женщины, появившиеся на свет в 90-е годы. Это самое малочисленное поколение в новейшей истории, значит, и детей они смогут родить мало. Россиянки сейчас в среднем начинают рожать в 26-27 лет. И поскольку самая низкая рождаемость была в 1999-м году, то примерно году в 2026-м ожидается, что мы достигнем глубины демографического провала. Несколько лет мы продержимся на этой отметке. А потом наше население постепенно начнет расти. Рожать начнут «дети маткапитала».

«ЦЕНА ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА – ОТ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ»

- И что делать? Принять сокращение нашего населения как данность?

- Конечно, нет! Давайте вспомним. У нас были годы, когда мы по миллиону человек теряли! В том же 1999-м году. До 2003-2004-го была очень большая естественная убыль населения. А потом мы начали выправляться. Ожидалось, что падение вновь начнется с 2012-года. Однако с 2013 по 2016 годы у нас наблюдался естественный прирост населения. Мы протянули четыре «лишних» года. Сыграла роль политическая ситуация. После возвращения Крыма и Олимпиады в Сочи был общий национальный подъем, эмоциональное оживление. И люди стали рожать больше.

- А сейчас этого подъема нет?

- Политический, духовный эффект от присоединения Крыма исчерпан, а социально-экономический кризис при этом не преодолен. Мы еще не вышли на уровень 2013-го года по объемам потребления. У людей накопилась усталость от кризиса, и это дополнительно усугубляет ситуацию. Нужно, чтобы оживился экономический рост, и была более целенаправленная демографическая политика. Двухдетная семья стала в России распространенной моделью, но чтобы преодолеть провал 90-х, нужно чтобы популярной стала трехдетная семья. И здесь демографических мер правительства явно недостаточно. На мой взгляд, они просто размазаны, не слишком масштабны. Это множество мелких дополнительных стимулов для повышения рождаемости, но они не складываются в один большой стимул. Реальные расходы семьи на рождение и воспитание ребенка до 18 лет – это минимум 4 миллиона рублей. Материнский капитал существенно меньше этой суммы, и к тому же выдается только на второго ребенка. Поэтому появление каждого последующего ребенка – это очень серьезный материальный проигрыш для любой семьи. И чтобы сподвигнуть людей на такой шаг, нужна поддержка, превышающая нынешний размер материнского капитала. И нужно сделать акцент именно на появление третьего ребенка. И плюс важно, чтобы родительский труд был вознагражден. Был бы хороший демографический эффект, если бы число детей в семье влияло на будущий размер пенсии родителей. Ведь именно эти дети потом и будут наполнять Пенсионный фонд и поддерживать старшее поколение.

«НАМ НУЖЕН РЕКОРД ПО РОЖДАЕМОСТИ»

- В майском указе президента перечислен ряд мер, направленных на преодоление демографического кризиса к 2024 году. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей в расчете на одну женщину) должен вырасти до 1,7. Этого недостаточно?

- У нас коэффициент рождаемости и так около 1,7 и даже был выше в лучшие годы. Чтобы преодолеть провал, надо выходить на показатель 2,4-2,5. Иначе эффекта не будет.

- И в каких же развитых странах сейчас есть такой высокий показатель рождаемости?

- В нашей стране коэффициент рождаемости 2,5 был в 1958 году. На этот год пришелся пик выживаемости новорожденных, медицина вышла на новый уровень. Если говорить о европейских странах, то такого высокого коэффициента рождаемости сейчас нет ни у кого. Самые высокие показатели во Франции и Швеции – коэффициент около 2-х. На Ближнем Востоке, в Египте – 2,5, но там идет убыль населения. Из близких нам стран – в Казахстане выше 2-х.

- То есть фактически мы должны поставить чуть ли не мировой рекорд по рождаемости, чтобы вылезти из демографической ямы?

- В Африке есть страны, где коэффициент рождаемости 5 и выше. В Афганистане – около 5-ти. У нас в Чечне и в Тыве – около 3-х держится. Но среди развитых стран, это, конечно, должно стать рекордом. Если мы в 1999-м году поставили рекорд по провалу, то чтобы это исправить, теперь нужно поставить рекорд по подъему, или же смириться с тем, что численность нашего населения сокращается. Но мириться с этим не хочется. Наши возможности не исчерпаны. Большинство стран сегодня проводят недостаточно эффективную демографическую политику, никто из развитых стран не связывает пенсионное обеспечение с числом детей в семье, хотя это исторически сложившаяся практика. А ведь в прежние времена так и было: жизнь человека в старости зависела от того, сколько детей он вырастил, а не от того, сколько он сам работал. Резервы у нашей страны еще есть. По крайней мере, превысить отметку «2» по суммарному коэффициенту рождаемости мы точно способны.

ДОСЬЕ «КП»

Владимир Викторович Тимаков, ученый, демограф.

Окончил биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, кафедра генетики и селекции. Учился в аспирантуре Института Общей генетики АН СССР, специализировался на демографической генетике. Преподавал демографию в Тульском филиале РГГУ. Сейчас занимается демографическими исследованиями в Экспертном центре Всемирного Русского Народного Собора.