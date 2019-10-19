2019-10-19T06:28:17+03:00
Общество

В NASA предупредили о летящем на Землю астероиде

Диаметр космического объекта достигает до одного километра
Мария ИГНАТЬЕВА
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В NASA предупредили о летящем на Землю астероидеВ NASA предупредили о летящем на Землю астероиде
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Ученые NASA заявили о приближающемся к Земле астероиде. Центр исследования околоземных объектов ведомства сообщает, что размер космического тела достигает от 400 метров до одного километра. На максимально близкое расстояние к нашей планете он приблизится 25 октября, ориентировочно в 20:21 по московскому времени.

Угрозы для Земли астероид не представляет. Максимальное расстояние, на которое он подойдет к планете, составит примерно 16 расстояний до Луны, говоря научным языком, 0,04 астрономические единицы. По данным РИА Новости, этот астероид относится к группе «Аполлонов». Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов.

Сайт kp.ru писал ранее, что европейские астрономы опубликовали список космических угроз. В него входят несколько сотен потенциально опасных объектов.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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