В NASA предупредили о летящем на Землю астероиде
Ученые NASA заявили о приближающемся к Земле астероиде. Центр исследования околоземных объектов ведомства сообщает, что размер космического тела достигает от 400 метров до одного километра. На максимально близкое расстояние к нашей планете он приблизится 25 октября, ориентировочно в 20:21 по московскому времени.
Угрозы для Земли астероид не представляет. Максимальное расстояние, на которое он подойдет к планете, составит примерно 16 расстояний до Луны, говоря научным языком, 0,04 астрономические единицы. По данным РИА Новости, этот астероид относится к группе «Аполлонов». Он открыт 18 апреля 1998 года. Всего в группе известно более 5 тысяч астероидов.
Сайт kp.ru писал ранее, что европейские астрономы опубликовали список космических угроз. В него входят несколько сотен потенциально опасных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU