Трамп сказал, что Клинтон сошла с ума из-за подозрений политиков в связях с Россией
Дональд Трамп заявил в твиттер, что Хиллари Клинтон сошла с ума. Такой пост он опубликовал после того, как бывшая соперница по выборам президента обвинила сразу несколько американских политиков в связях с Россией.
Бывший госсекретарь США назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард «фавориткой России». Досталось от Клинтон Джил Стайн, которая в 2016 году баллотировалась в президенты США – ее назвала «российским агентом».
- Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума, - написал Трамп в твиттер.
Клинтон была одной из тех, кто поддержал начало процедуры импичмента Трампа. Пи этом сама попала в неприятную историю, связанную со служебной перепиской.
ИСТОЧНИК KP.RU