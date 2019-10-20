Трамп сказал, что Клинтон сошла с ума из-за подозрений политиков в связях с Россией

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-20T07:45:58+03:00

Президент США написал в твиттер, что любит русских, «как и всех людей»

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Дональд Трамп заявил в твиттер, что Хиллари Клинтон сошла с ума. Такой пост он опубликовал после того, как бывшая соперница по выборам президента обвинила сразу несколько американских политиков в связях с Россией.

Бывший госсекретарь США назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард «фавориткой России». Досталось от Клинтон Джил Стайн, которая в 2016 году баллотировалась в президенты США – ее назвала «российским агентом».

- Как все слышали, меня также называли большим любителем России, действительно, мне нравятся русские люди, как и все люди. Хиллари сошла с ума, - написал Трамп в твиттер.

Клинтон была одной из тех, кто поддержал начало процедуры импичмента Трампа. Пи этом сама попала в неприятную историю, связанную со служебной перепиской.

ИСТОЧНИК KP.RU