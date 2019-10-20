В Гонконге для разгона демонстрантов применили водометы и слезоточивый газ

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-20T12:48:20+03:00

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Несмотря на запрет в Гонконге активисты вышли на антиправительственный митинг. В основном толпа состояла из агрессивно настроенных людей, которые громили магазины, бросали бутылки с зажигательной смесью в метро, устроили погром в отделении Банка Китая, ресторанах и кафе на улице Натан-роуд.

Как сообщает агентство RTHK, на участниках антиправительственного митинга были маски. Напомним, закон о запрете ношения масок на общественных мероприятиях вызвал очередную волну протестов в стране.

Чтобы разогнать толпу полиция применила слезоточивый газ и водометы. Произошло это после того, как демонстранты перекрыли дорогу прямо возле полицейского участка. Представители порядка подняли в качестве предупреждения синий и оранжевый флаг. Когда это и предупреждение через громкоговоритель не сработало, поднят черный флаг и началась ответная атака.

ИСТОЧНИК KP.RU