В Барселоне ущерб от протестов превысил 2,5 миллиона евро
За неделю протестов против приговора организаторам референдума в Каталонии, Барселона потеряла 2,5 миллиона евро. Деньги пошли из бюджета на наведение порядка. Известно, что люди поджигали контейнеры, перекрывали улицы, крушили витрины магазинов и уничожали различные соцобъекты.
Как сообщает агентство Efe, в мэрии подсчитали число уничтоженных участниками протестов контейнеров. Только в субботу 19 октября сожгли 35 таких емкостей для мусора, в пятницу – 300. Всего со вторника активисты уничтожили 1035 мусорных контейнеров.
Народные волнения вызвал приговор политикам, которые выступали за отделение Каталонии от Испании. Суд приговорил организаторов референдума к 13 годам лишения свободы. В числе тех, на задержание кого выдан ордер - Карлес Пучмедон. Он добровольно сдался бельгийским властям, где находился в бегах.
В МИД предупредили туристов из России о возможных транспортных проблемах в Барселоне Каталонии из-за народных волнений.
ИСТОЧНИК KP.RU