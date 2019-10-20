В Барселоне ущерб от протестов превысил 2,5 миллиона евро

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-20T14:59:15+03:00

В эту сумму не вошла оплата сверхурочной работы дворников

Изменить размер текста: A A

За неделю протестов против приговора организаторам референдума в Каталонии, Барселона потеряла 2,5 миллиона евро. Деньги пошли из бюджета на наведение порядка. Известно, что люди поджигали контейнеры, перекрывали улицы, крушили витрины магазинов и уничожали различные соцобъекты.

Как сообщает агентство Efe, в мэрии подсчитали число уничтоженных участниками протестов контейнеров. Только в субботу 19 октября сожгли 35 таких емкостей для мусора, в пятницу – 300. Всего со вторника активисты уничтожили 1035 мусорных контейнеров.

Народные волнения вызвал приговор политикам, которые выступали за отделение Каталонии от Испании. Суд приговорил организаторов референдума к 13 годам лишения свободы. В числе тех, на задержание кого выдан ордер - Карлес Пучмедон. Он добровольно сдался бельгийским властям, где находился в бегах.

В МИД предупредили туристов из России о возможных транспортных проблемах в Барселоне Каталонии из-за народных волнений.

ИСТОЧНИК KP.RU