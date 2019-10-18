2019-10-18T12:21:04+03:00
Общество

В МИД России предупредили туристов о беспорядках в Барселоне

В воскресенье 20 октября возможны масштабные акции протеста в Испании
Юлия САЛЬНИКОВА
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Протесты начались 14 октябряПротесты начались 14 октябряФото: REUTERS
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Российских туристов, отдыхающих или планирующих отдых в Испании, предупредили о возможных беспорядках в Барселоне. Напомним, с 14 октября в стране начались акции протеста. Сторонники независимости региона устраивают пикеты из-за приговора лидерам сепаратистов. Они получили сроки от 9 до 13 лет.

Испания считается очень популярной страной у российских туристов. В связи с этим пресс-служба МИД России распространила через социальные сети обращение к россиянам, отдыхающим в Барселоне.

- Испания, Барселона – 20 октября в городе ожидаются дальнейшие акции протеста; в 12:00 (местного времени) запланирован митинг на площади Св. Иакова; повышенные меры безопасности; ограничение дорожного движения; не исключены столкновения манифестантов с силами правопорядка, - сказано в твиттер МИД России.

В пятницу 18 октября в столице Каталонии запланирована всеобщая забастовка, из-за чего российские туроператоры отменили экскурсии. И хотя сейчас аэропорт работает без сбоев, проблемы с общественным транспортом в городах Испании ест - это касается работы метро и автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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