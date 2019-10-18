Скрывавшийся Бельгии экс-глава Каталонии добровольно сдался властям

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-18T13:04:02+03:00

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Идеолог независимости Каталонии сдался бельгийским властям. В понедельник 14 октября Верховный суд Испании приговорил к тюрьме девять каталонских политиков, которые в октябре 2017 года провели референдум и попытались отделить от Испании Каталонию. Приговор стал причиной массовых беспорядков в Барселоне – недовольные решением суда испанцы требуют отпустить задержанных. Люди перекрывают дороги и мешают движению общественного транспорта, создают проблемы в работе аэропорта.

Среди задержанных не было инициатора независимости Каталонии. После того, как суд вынес ордер на его арест, Карлес Пучмедон скрылся в Бельгии. В пятницу 18 октября он добровольно сдался бельгийским властям. Его обвиняют в мятеже и нецелевом расходовании средств. Суд разрешил ему оставаться на свободе, несмотря на ордер об аресте.

Как сообщает BBC, Пучмедон не признает своей вины.

В МИД России выступили с обращением к российским туристам - на 20 октября намечены массовые акции протеста в Барселоне.

ИСТОЧНИК KP.RU