2019-10-20T15:16:06+03:00
Политика

Песков: В международной политике Путин руководствуется интересами россиян

Представитель Кремля отметил, что наша страна подписывает «много конкретных» контрактов и документов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: в международной политике Путин руководствуется интересами россиянПесков: в международной политике Путин руководствуется интересами россиянФото: REUTERS
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Осуществляя международную политику, президент России Владимир Путин руководствуется интересами россиян и внутренних дел государства. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ведя мировые дела, осуществляя международную политику, наш президент руководствуется, прежде всего, интересами наших внутренних дел, то есть интересами наших людей», - сказал представитель Кремля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что каждый может увидеть, что российская сторона пописывает «очень много конкретных контрактов, конкретных документов».

Напомним, на этой недели, 14 октября, во время государственного визита Путина Саудовскую Аравию стороны заключили ряд договоров и контрактов на несколько сотен миллионов долларов. 15 октября, в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты был подписан целый пакет документов. Сумма сделок оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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