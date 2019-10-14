Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-14T15:04:39+03:00

Президента России у трапа самолета встретили наследный принц, глава провинции Эр-Рияд и мэр города

Изменить размер текста: A A

Владимир Путин в понедельник 14 октября прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это первая за 12 лет поездка главы государства в королевство.

Планируется, что переговоры между главами стран будут посвящены торгово-экономическому сотрудничеству. Владимир Путин обсудит с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможное сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса.

Как сообщает РИА Новости, российского президента в аэропорту встречали принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737676" frameborder="0"></iframe> Конный кортеж во дворце короля Саудовской Аравии ждет Путина.Дмитрий СМИРНОВ

Напомним, в сентябре на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершили атаку йеменские повтсанцы. В результате пожара на крупнейшем НПЗ мира, сократилась добыча нефти. Объекту нанесен серьезный урон. Владимир Путин был одним из первых лидеров стран, которые предложили властям Саудовской Аравии помощь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737677" frameborder="0"></iframe> Кречет Альфа - подарок Путина королю.

ИСТОЧНИК KP.RU