Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом
Владимир Путин в понедельник 14 октября прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это первая за 12 лет поездка главы государства в королевство.
Планируется, что переговоры между главами стран будут посвящены торгово-экономическому сотрудничеству. Владимир Путин обсудит с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможное сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса.
Как сообщает РИА Новости, российского президента в аэропорту встречали принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.
Конный кортеж во дворце короля Саудовской Аравии ждет Путина.Дмитрий СМИРНОВ
Напомним, в сентябре на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершили атаку йеменские повтсанцы. В результате пожара на крупнейшем НПЗ мира, сократилась добыча нефти. Объекту нанесен серьезный урон. Владимир Путин был одним из первых лидеров стран, которые предложили властям Саудовской Аравии помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU