2019-10-14T15:04:39+03:00
Политика

Путин прибыл в Саудовскую Аравию с официальным визитом

Президента России у трапа самолета встретили наследный принц, глава провинции Эр-Рияд и мэр города
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СальманПрезидент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен СальманФото: REUTERS
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Владимир Путин в понедельник 14 октября прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Это первая за 12 лет поездка главы государства в королевство.

Планируется, что переговоры между главами стран будут посвящены торгово-экономическому сотрудничеству. Владимир Путин обсудит с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке, а также возможное сотрудничество в сферах агропромышленного комплекса.

Как сообщает РИА Новости, российского президента в аэропорту встречали принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд и мэр города Тарик Фарис.

Конный кортеж во дворце короля Саудовской Аравии ждет Путина.Дмитрий СМИРНОВ

Напомним, в сентябре на нефтяные объекты Саудовской Аравии совершили атаку йеменские повтсанцы. В результате пожара на крупнейшем НПЗ мира, сократилась добыча нефти. Объекту нанесен серьезный урон. Владимир Путин был одним из первых лидеров стран, которые предложили властям Саудовской Аравии помощь.

Кречет Альфа - подарок Путина королю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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