2019-10-20T16:42:40+03:00
Политика

Лавров рассказал о «разводках» во внешней политике

В пример министр привел действия Обамы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Лавров рассказал о «разводках» во внешней политикеЛавров рассказал о «разводках» во внешней политикеФото: REUTERS
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Определенные негативные шаги других государств необходимо изначально проанализировать, поскольку это может быть простая провокация и «разводка». Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-1»

По словам главы МИД РФ зачастую в дипломатии хотят «спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода "разводку"».

В пример Лавров привел действия бывшего президента Соединённых Штатов Барака Обамы, который «хлопая дверью» и «абсолютно по злобе» пытался отомстить за поражение на президентских выборах и «отобрал собственность, выгнал российских дипломатов».

Министр рассказал, что Москва «тогда взяла паузу», поскольку все те действия были направлены против нового американского лидера Дональда Трампа. Однако Конгресс не позволил наладить отношения с Россией.

«И когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали», - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что отвечать надо, «когда бьют всерьез по твоим национальным интересам».

Как писал ранее сайт kp.ru, глава российского МИД также рассказал за что ему было стыдно. Он признался, что эти истории произошли в период распада Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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