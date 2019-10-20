Патриарх Кирилл «в двух словах» рассказал, для чего нужна церковь

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-20T17:01:17+03:00

По словам патриарха, РПЦ необходима для того, чтобы был реализован потенциал народа

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Потенциал человека и народа зависит от силы духа. Раскрыть этот потенциал поможет деятельность Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

«Чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь. Нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа», - сказал он на проповеди.

Патриарх Кирилл вспомнил «всеохватывающую, народную идею спасения страны» во времена Великой Отечественной. По его словам, именно от силы духа человека зависит реализация таких «героических идеи», как защита отечества. «Если и есть неверующие люди, которые признают само явление героизма, им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм», - отметил он

Патриарх призвал родителей заботиться о душах детей и не отдавать их «злому хищнику-дьяволу», который «разрушает человеческую душу».

Ранее патриарх объяснил, зачем подставлять другую щеку после удара. По его словам, пацифисты неверно истолковывают Евангелие.

ИСТОЧНИК KP.RU