2019-10-20T19:33:17+03:00
В мире

Марин Ле Пен призвала приостановить членство Турции в НАТО

Такое предложение лидера французской партии Национальное объединение связано с военной операцией Анкары на севере Сирии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Марин Ле Пен.Марин Ле Пен.Фото: REUTERS
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В свете турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии необходимо приостановить участие Турции в НАТО, поскольку своими действий Анкара нарушила критерии пребывания в альянсе. Такое заявление сделала лидер французской партии Национальное объединение Марин Ле Пен.

«Турция нарушила критерии пребывания в НАТО. Необходимо приостановить ее участие в альянсе», - сказала она в эфире радиостанции RTL.

По словам политика, необходимо также прекратить выплаты Турции в рамках программы помощи кандидатам на вступление в Евросоюз. Ле Пен отметила, что объем выплат на период с 2021 по 2027 год должен был составить 6 миллиардов евро.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон задался вопросом о функционировании НАТО. Его вопрос был также связан с турецкой операцией. Он назвал последние события в Сирии «грубой ошибкой» альянса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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