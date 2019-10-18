2019-10-18T20:21:40+03:00
В мире

Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции Турции

Французский лидер назвал последние события в Сирии «грубой ошибкой» альянса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Макрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции ТурцииМакрон задался вопросом о функционировании НАТО из-за операции ТурцииФото: REUTERS
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Необходимо задаться вопросом о функционировании НАТО в свете турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер обратил внимание на то, что о намерении Вашингтона вывести свои войска он узнал из твитов, тем временем страна-член альянса Турция «решила атаковать того, кто был региональным партнёром международной коалиции в борьбе против группировки «Исламское государство»*».

«Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО», — заявил Макрон, подчеркнув, что последние события в Сирии являются грубой ошибкой Североатлантического альянса.

Напомним, после объявления турецким президентом Тайип Эрдоганом начала операции против Рабочий Партии Курдистана ряд европейских стран-членов НАТО, в том числе и Франция приостановили поставки вооружения в Турции.

* Запрещеная в РФ террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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