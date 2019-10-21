В Чили ввели комендантский час из-за протестов и беспорядков

СЕГОДНЯ 00:03 2019-10-21T00:03:01+03:00

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В столичном регионе Чили объявили о введении комендантского часа на фоне массовых протестов и беспорядков. Генерал Хавьер Итурриаги, который по решению президента стал главным по обеспечению безопасности в стране, заявил, что это вынужденная мера.

- В первую очередь мы делаем это, чтобы защитить жизнь людей. Это не действие, направленное против граждан, это не ограничения ради ограничений. Надеюсь, что, начиная с 19.00, все будет спокойно и все мы будем дома, - сказал он в эфире телеканала 24 Horas.

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ИСТОЧНИК KP.RU