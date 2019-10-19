2019-10-19T21:35:38+03:00
В мире

В столице Чили введен режим чрезвычайного положения

В Сантьяго происходят массовые беспорядки из-за повышения стоимости проезда на метро
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В столице Чили введен режим чрезвычайного положенияВ столице Чили введен режим чрезвычайного положенияФото: twitter.com
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На пятнадцати дней в Сантьяго и его окрестностях введен режим чрезвычайного положения в связи с массовыми беспорядками из-за повышения стоимости проезда на метро. Об этом сообщил президент Чили Себастьян Пиньера.

Ответственным за положение дел в городе чилийский лидер назначил главу службы национальной безопасности Чили, генерала Хавьера Итурриага дель Кампо.

На улицы столицы выведены подразделения армии и полиции. Сообщается о 180 задержанных.

После резкого повышения стоимости проезда в метро начался протест, участники которого уничтожали терминалы метро или проходили через них без оплаты проезда. В пятницу, 18 октября, протесты переросли в беспорядки: группа молодежи в черных капюшонах начала поджигать мусор перед входами в метро. На некоторых станциях были разбиты стекла, двери, сломаны скамейки.

начался протест, участники которого уничтожали терминалы метро или проходили через них без оплаты проезда Фото: twitter.com

начался протест, участники которого уничтожали терминалы метро или проходили через них без оплаты проездаФото: twitter.com

В правительстве Чили заявили, что несмотря на протесты не намерены пересматривать тарифы на проезд в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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