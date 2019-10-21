Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-21T12:37:37+03:00

Сообщалось, что крейсер К-44 "Рязань" не смог произвести один из запланированных пусков ракет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил обратиться с вопросом о внештатной ситуации во время учений "Гром-2019" к министерству обороны, поскольку Кремль такой информацией не располагает.

Речь идет о ситуации, которую ранее осветили СМИ. Согласно их данным, на прошлой неделе, 17 октября, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань" должен был произвести два пуска. Однако одна из ракет Р-29Р так и не вышла из шахтной установки.

Сайт kp.ru писал, что вероятной причиной является отказ отдельных систем подлодки, которые передают команду о пуске, однако подтвердить или опровергнуть это предположение предстоит специальной совместной комиссии Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности. Официального подтверждения сбоя пока нет.

"Это вопрос в Минобороны", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU