2019-10-21T07:05:44+03:00
Политика

СМИ сообщили сбое во время учений «Гром-2019»

Одной из причин мог стать отказ некоторых систем подводного крейсера К-44 «Рязань»
Мария ИГНАТЬЕВА
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СМИ сообщили сбое во время учений «Гром-2019»СМИ сообщили сбое во время учений «Гром-2019»Фото: Александр ГЛУЗ
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СМИ сообщили о сбое, который произошел во время учениях стратегических ядерных сил «Гром-2019». Планировалось, что атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» выполнит два пуска межконтинентальной баллистической ракеты Р-29Р по полигону «Чижа», однако произошла нештатная ситуация. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к Минобороны.

Финальным этапом руководил президент России Владимир Путин. Именно Атомный подводный крейсер К-44 «Рязань» должен был произвести два пуска, однако 17 октября был сделан лишь один из них. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Источники издания отмечают, что причиной возникновения мог стать отказ некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точные причины сбоя предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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