Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-21T16:43:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители российского посольства в Чехии выступили с комментарием по поводу обвинений в причастности к агентурной сети. Ранее директор Службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка заявил, что якобы в стране действовала сеть агентов, которые работали на Россию. По его словам сеть «раскрыта и ликвидирована». Коуделка также добавил, что это была длинная цепочка агентов, информацию, полученную в Чехии, использовали в России и готовили к передачу в другие страны Европы.

Финансирование организации, созданной, по версии чехов, ФСБ, финансировали некие структур из России, свой вклад якобы вносило и российское посольство в стране.

В Посольстве России опровергли эти данные в беседе с корреспондентом ТАСС:

- Это совершенно не соответствует действительности. Посольство не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети.

Летом 2019 года у российских туристов возникли проблемы с отдыхом в Чехии - авиакомпании приостановили рейсы в Прагу.

ИСТОЧНИК KP.RU