Чехия нас не ждет: наши авиакомпании приостанавливают рейсы в Прагу и Карловы Вары из-за решения чешских властей

У крупнейших российских авиакомпаний неожиданно возникли проблемы с полетами в Прагу. О них объявили «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». У дочки «Аэрофлота» «Победы» те же сложности с полетами в Карловы Вары.

«Аэрофлот» сообщил, что отменяет следующие рейсы за 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.

Останутся два рейса - SU2012/2013 и SU2024/2025.

То есть вместо обычных шести рейсов в сутки туда-обратно «Аэрофлот» выполнит два: один утренний и один вечерний.

Причина - «решение авиационных властей Чешской Республики». Как сообщают в крупнейшей российской авиакомпании, «несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов».

О таком же решении чешских властей сообщили и «Уральские авиалинии».

Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" в Шереметьево.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания «Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в/из Праги из Екатеринбурга и Жуковского.

Рейс У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок», - говорится на сайте компании.

Как подтвердила Радио «КП» пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Аттикова, у российского лоукостера тоже возникли проблемы — с рейсами в чешские Карловы Вары.

- В этот четверг мы уже не полетим, - сообщила она. - Сейчас будем смотреть, сколько клиентов купили билеты, связываться с каждым и оформлять возврат. К сожалению, сейчас есть только такая информация — вчера вечером получили требование и прекращаем полеты.

ЧТО ЖДЕТ ПАССАЖИРОВ

«Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков», - обещает «Аэрофлот».

В качестве альтернативы пассажирам с билетами на отмененные рейсы за 2 июля, включая рейс SU2017 за 3 июля, предлагается штрафных санкций сдать билеты или поменять маршрут и лететь через какой-то альтернативный европейский город — без штрафных санкций (это касается невозвратных билетов и тарифов, которые предполагают, что за возврат билета или изменение маршрута надо доплатить).

«Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании» - уточняет «Аэрофлот».

В «Уральских авиалиниях» обещают, что всем пострадавшим будут «предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам». Позднее же они полетели, получив разрешение.

О сложностях с вылетом объявили авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ И КАК УЛЕТЕТЬ

Причины, по которым чешские власти вдруг аннулировали уже выданные российским авиакомпаниям разрешения на полеты, пока официально не называются. Версия «из источников» - чешская сторона недовольна условиями, на которых летает по транссибирским маршрутам их национальный перевозчик «Чешские авиалинии». Вот и решили таким образом поторговаться.

Перспективы полетов в последующие дни пока тоже не известны. Вот что говорят сами авиакомпании.

«Аэрофлот внимательно следит за сложившейся ситуацией и будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Информация обо всех изменениях будет оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях», - сообщает

«Оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром авиакомпании. Оперативная информация также будет доступна на сайте авиакомпании и в официальных группах в соцсетях. Номер телефона горячей линии авиакомпании 8-800-700-26-82»

Напрямую между Москвой и Прагой летают также «Чешские авиалинии» (кстати, партнер «Аэрофлота» по альянсу Sky Team), но ближайшие билеты из Москвы есть только на 5 июля.

Пока не поступало каких-то заявлений о приостановке полетов в Чехию от российской S7, компания летает в Прагу из Новосибирска.

В Чехию из Москвы также можно добраться рядом европейских компаний, но с пересадками.