Чехия нас не ждет: наши авиакомпании приостанавливают рейсы в Прагу и Карловы Вары из-за решения чешских властей
У крупнейших российских авиакомпаний неожиданно возникли проблемы с полетами в Прагу. О них объявили «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии». У дочки «Аэрофлота» «Победы» те же сложности с полетами в Карловы Вары.
«Аэрофлот» сообщил, что отменяет следующие рейсы за 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019.
Останутся два рейса - SU2012/2013 и SU2024/2025.
То есть вместо обычных шести рейсов в сутки туда-обратно «Аэрофлот» выполнит два: один утренний и один вечерний.
Причина - «решение авиационных властей Чешской Республики». Как сообщают в крупнейшей российской авиакомпании, «несмотря на то, что у Аэрофлота есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов».
О таком же решении чешских властей сообщили и «Уральские авиалинии».
Лайнер авиакомпании "Уральские авиалинии" в Шереметьево.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию авиакомпания «Уральские авиалинии со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в/из Праги из Екатеринбурга и Жуковского.
Рейс У6-701 Екатеринбург-Прага и У6-751 Жуковский-Прага и обратно от 2 июля пока задерживаются на неопределенный срок», - говорится на сайте компании.
Как подтвердила Радио «КП» пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Аттикова, у российского лоукостера тоже возникли проблемы — с рейсами в чешские Карловы Вары.
- В этот четверг мы уже не полетим, - сообщила она. - Сейчас будем смотреть, сколько клиентов купили билеты, связываться с каждым и оформлять возврат. К сожалению, сейчас есть только такая информация — вчера вечером получили требование и прекращаем полеты.
ЧТО ЖДЕТ ПАССАЖИРОВ
«Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков», - обещает «Аэрофлот».
В качестве альтернативы пассажирам с билетами на отмененные рейсы за 2 июля, включая рейс SU2017 за 3 июля, предлагается штрафных санкций сдать билеты или поменять маршрут и лететь через какой-то альтернативный европейский город — без штрафных санкций (это касается невозвратных билетов и тарифов, которые предполагают, что за возврат билета или изменение маршрута надо доплатить).
«Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании» - уточняет «Аэрофлот».
В «Уральских авиалиниях» обещают, что всем пострадавшим будут «предоставлены необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилам». Позднее же они полетели, получив разрешение.
О сложностях с вылетом объявили авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии".Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ И КАК УЛЕТЕТЬ
Причины, по которым чешские власти вдруг аннулировали уже выданные российским авиакомпаниям разрешения на полеты, пока официально не называются. Версия «из источников» - чешская сторона недовольна условиями, на которых летает по транссибирским маршрутам их национальный перевозчик «Чешские авиалинии». Вот и решили таким образом поторговаться.
Перспективы полетов в последующие дни пока тоже не известны. Вот что говорят сами авиакомпании.
«Аэрофлот внимательно следит за сложившейся ситуацией и будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации. Информация обо всех изменениях будет оперативно размещаться на сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах в соцсетях», - сообщает
«Оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром авиакомпании. Оперативная информация также будет доступна на сайте авиакомпании и в официальных группах в соцсетях. Номер телефона горячей линии авиакомпании 8-800-700-26-82»
Напрямую между Москвой и Прагой летают также «Чешские авиалинии» (кстати, партнер «Аэрофлота» по альянсу Sky Team), но ближайшие билеты из Москвы есть только на 5 июля.
Пока не поступало каких-то заявлений о приостановке полетов в Чехию от российской S7, компания летает в Прагу из Новосибирска.
В Чехию из Москвы также можно добраться рядом европейских компаний, но с пересадками.
ИСТОЧНИК KP.RU