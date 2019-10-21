2019-10-21T19:27:41+03:00
В мире

Минобороны России направит в ЮАР два ракетоносца Ту-160

Авиагруппу направят для развития военного сотрудничества
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ракетоносцы Ту-160Ракетоносцы Ту-160Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Два российских ракетоносца Ту-160 совершат полет в ЮАР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России. В авиагруппу войдут также самолеты Ил-62 и Ан-124 «Руслан». Коллегам из ЮАР российские военные продемонстрируют современную технику, также планируется, что пройдут переговоры о развитии сотрудничества между странами.

- Авиагруппа Воздушно-космических сил России в составе двух стратегических ракетоносцев Ту-160 и самолетов военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 "Руслан" посетит Южно-Африканскую Республику. Целью визита является развитие двустороннего военного сотрудничества и отработка вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР, -сообщили в ведомстве.

В 2017 году Россия и ЮАР отменили визы. В этом году президент Владимир Путин пригласил лидера ЮАР Сирила Рамапосу на саммит "Россия - Африка" в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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