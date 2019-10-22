В Новой Москве наркоман зарезал шестерых человек за отказ дать в долг

СЕГОДНЯ 07:51 2019-10-22T08:22:13+03:00

Сообщается о двух погибших и четырех пострадавших

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Полиция Новой Москвы задержала мужчину, который напал с ножом на шестерых человек. Он пришел к своим знакомым, чтобы попросить денег в долг, а отказ вывел его из себя, сообщают в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

В результате атаки два человека погибли, четверо оказались в больнице с ножевыми ранениями. Сам нападавший, согласно данным источника в правоохранительных органах, страдал наркозависимостью и систематически находился в неадекватном состоянии.

"Он задержан, передан следователям. Инцидент произошел в деревне Дудкино в Новой Москве", - цитирует ТАСС пресс-службу полиции.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее еще одно вооруженное нападение было совершено в подземном переходе возле станции метро "Савеловская" в Москве. Пьяный мужчина набросился с ножом на полицейского, который патрулировал район, и ранил его в грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU