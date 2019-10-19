Возле станции метро «Савеловская» пьяный мужчина напал с ножом на полицейского

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского управления МВД, происшествие случилось ранним утром субботы - в 5.55. Старший сержант УВД на Московском метрополитене патрулировал территорию и в подуличном переходе (рядом со станцией метро «Савеловская») увидел прохожего, который по всем признакам был пьян. Предъявить документы гражданин отказался. И вместо этого достал нож. И ударил сотрудника в грудь.

- Старшего сержанта доставили в больницу, в которой медики оказали ему помощь, - добавил дежурный пресс-службы полиции. - А этого мужчину задержали. Убежать он не успел.

Известно, что буйному прохожему 28 лет. По некоторым данным, он возвращался домой после ночной гулянки. И действительно был пьян.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За посягательство на жизнь правоохранителя можно получить до 20 лет лишения свободы. Или даже пожизненное заключение.