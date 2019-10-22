СЕГОДНЯ 08:27 2019-10-22T08:27:22+03:00

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Рынок автозапчастей наводнили поддельные детали. Эксперты бьют тревогу: контрафакт может стать причиной снятия с гарантийного обслуживания.

Эксперты связывают подобный рост контрафакта с высоким уровнем прибыли на данном рынке. По данным «Автостата» только в прошлом году оборот рынка автозапчастей России для легковых автомобилей составил 1 трлн 403,2 млрд рублей, для сравнения – это более половины суммы, потраченной в тот же период на покупку новых авто.

Традиционно на рынке присутствует 20-30 процентов контрафакта – это общеизвестный факт и бороться с ним проблематично. Едут «левые» запчасти из Китая и Гонконга (на них приходится 90% таких товаров), Таиланда, Индии, ОАЭ, Турции и Сингапура.

- Надо признать, что зачастую эти детали сделаны на высоком уровне и отличить их сложно даже профессионалу. Бывают и чисто подпольные заводы, когда допускаются ошибки в сопромате, но упаковка, штрихкоды идентичны, - рассказывает "Известиям" автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

В правительстве уверены, что решит проблему можно введением маркировки.

Статс-секретарь замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов подметил плюсы современного способа контроля: потребитель сможет по телефону проследить весь путь товара. А вот эксперты опасаются, что это приведет в росту цен на рынке.

Ранее сообщалось, что власти планируют сделать обязательной маркировку лекарств и питьевой воды в бутылках.

ИСТОЧНИК KP.RU