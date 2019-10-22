Россияне проголосовали за самую бесполезную бытовую технику

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-22T09:55:21+03:00

А также рассказали, о каких приборах мечтают

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Самой бесполезной бытовой техникой, по мнению россиян, является мультиварка. Именно за нее проголосовали около 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru. Такой прибор есть в 59% семей, при этом несмотря на всю бесполезность, многие им часто пользуются.

Также в российских квартирах, помимо стиральных машин, пылесосов и утюгов, можно найти микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%), посудомоечную машину (32%), очиститель воздуха (28%), хлебопечку (22%), отпариватель (17%), парогенератор (12%) и робот-пылесос (12%).

Из всего этого многообразия чаще всего используется микроволновка, блендер, посудомоечная машина и мясорубка. А вот роботы-пылесосы, хлебопечки, отпариватели, обогреватели и парогенераторы стоят нетронутыми.

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ИСТОЧНИК KP.RU