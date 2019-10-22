Ла Лига требует от «Реала» и «Барселоны» согласовать дату матча

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-22T12:21:36+03:00

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В связи с беспорядками в Каталонии «Барселона» была вынуждена отложить матч с «Реал Мадридом» в рамах 10-го тура чемпионата Испании. Каталонский клуб предложил назначить матч на 18 декабря, и «Реал Мадрид» согласился, но против выступила испанская Ла Лига.

Такой длинный отрывок нарушает календарь игр испанской премьеры. Изначально матч был назначен на 26 октября, но из-за забастовок в Каталонии и в целом опасной обстановки в городе, «Барселона» попросила отложить матч.

По информации Marca, клубы должны были до 21 октября определиться с датой матча, иначе она будет назначена принудительно комитетом по проведению игр. Ла Лига просит назначить матч на 4 декабря. Однако до окончательного вердикта планируется провести еще одну встречу между представителями клубов, Ла Лиги и комитета по проведению игр. По её окончании, будет вынесено решение.

ИСТОЧНИК KP.RU