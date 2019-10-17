Протесты в Барселоне: что надо знать туристам

В Барселоне, как и в других городах испанского автономного сообщества Каталония, неспокойно уже несколько дней - с понедельника, 14 октября. Сторонники независимости региона протестуют против приговора, вынесенного испанским судом лидерам сепаратистов. Они получили сроки от 9 до 13 лет.

Барселона очень популярна у российских туристов. Прямые рейсы из Москвы в барселонский аэропорт Эль-Прат есть у нескольких авиакомпаний. И даже сейчас, когда пляжный сезон в Испании на излете, на побережья Коста-Брава и Коста-Дорада каждый день прилетают наши отпускники. В основном это самостоятельные путешественники. Чартеров во второй половине октября немного.

Собственно, многие туристы уже ощутили каталонские беспорядки на себе. В понедельник несколько тысяч демонстрантов перекрыли подходы к аэропорту и пытались помешать его работе. Частично это удалось, 67 рейсов были отменены. Пожилой французский турист умер от сердечного приступа - он шел с чемоданом пешком 4 километра до терминала, потому что подъехать к аэропорту было невозможно. Сердце 65-летнего пассажира не выдержало.

Сейчас аэропорт работает без проблем, властям удалось взять ситуацию под контроль.

В пятницу, 18 октября, в Каталонии запланирована всеобщая забастовка. Мало того - в тот же день к Барселоне должны подойти марши сторонников независимости Каталонии, так называемые Marxes per la Llibertat. Пять колонн вышли из Жироны, Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны, люди идут пешком по автотрассам. Так что и выходные вряд ли будут спокойными. Самые ожесточённые столкновения демонстрантов с полицией произошли в ночь на четверг, 17 октября. 80 человек получили ранения.

Что надо знать туристам, отдыхающим сейчас в Барселоне и на каталонских курортах?

Метро, автобусы, трамваи Барселоны 18 октября будут выполнять половину рейсов в часы пик (с 6.30 до 9.30 и с 17 до 20.00), в остальное время 25%, сообщает испанское издание El Periodico. Информация о том, как забастовка коснется каждого конкретного маршрута, на сайте www.tmb.cat.

Пригородные электрички выполнят 33% рейсов.

Автобусы между аэропортом и Барселоной ходить будут, но вдвое реже, чем обычно.

Если вы арендовали машину или рассчитываете на такси, имейте ввиду, что многие улицы Барселоны и дороги на подъездах к городу могут быть перекрыты из-за маршей протеста.

организованные туристы тоже не застрахованы от проблем. Из-за всеобщей забастовки могут быть задержаны или отменены трансферы между аэропортом и отелями, а также экскурсии, рассказали "КП" в компании TUI Россия. В Ассоциации туроператоров России подтверждают, что и другие компании отменяют часть экскурсий по Барселоне.

ОФИЦИАЛЬНО

"Мы просили бы российских граждан, которые находятся в Барселоне, а также тех, кто намерен отправиться туда в ближайшее время, учитывать происходящее, включая возможные ограничения в передвижении и использовании туристической инфраструктуры", - рекомендует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.