Кремль: Путину и Эрдогану предстоят сложные переговоры по Сирии

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-22T12:57:44+03:00

Президенты России и Турции встретятся во вторник в Сочи

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В Кремле считают, что предстоящие переговоры президента России Владимира Путины и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана будут довольно непростыми. Политикам предстоит обсудить ситуацию в Сирии, а также дальнейшие планы Анкары по проведению военной операции "Источник мира". Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU