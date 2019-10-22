Кремль: Путину и Эрдогану предстоят сложные переговоры по Сирии
В Кремле считают, что предстоящие переговоры президента России Владимира Путины и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана будут довольно непростыми. Политикам предстоит обсудить ситуацию в Сирии, а также дальнейшие планы Анкары по проведению военной операции "Источник мира". Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly
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ИСТОЧНИК KP.RU
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