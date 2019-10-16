2019-10-16T23:08:48+03:00
Политика

В Кремле подтвердили визит Эрдогана в Сочи 22 октября

Ранее эту информацию опубликовала канцелярия турецкого президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент Турции 22 октября прилети в СочиПрезидент Турции 22 октября прилети в СочиФото: REUTERS
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Президент Турции прилетит в Сочи 22 октября. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Планируется, что в Сочи турецкий лидер согласился сесть за стол переговоров, чтобы осудить сирийской вопрос. Напомним, 9 октября турецкие военные перешли сирийскую границу и начали спецоперацию «Источник мира».

В Сочи Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой встречи станет урегулирование сирийского конфликта. Пока не известно, кто примет участие в переговорах от Сирии.

В среду 16 октября в Анкару прибыли сразу два американских чиновника - вице-президент США и госсекретарь США. Однако, встречаться с ними и обсуждать конфликт в Сирии Эрдоган отказался. Он поручил провести переговоры с американцами турецким коллегам чиновников из США - вице-президенту и главе МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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