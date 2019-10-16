В Кремле подтвердили визит Эрдогана в Сочи 22 октября
Президент Турции прилетит в Сочи 22 октября. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Планируется, что в Сочи турецкий лидер согласился сесть за стол переговоров, чтобы осудить сирийской вопрос. Напомним, 9 октября турецкие военные перешли сирийскую границу и начали спецоперацию «Источник мира».
В Сочи Реджеп Тайип Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главной темой встречи станет урегулирование сирийского конфликта. Пока не известно, кто примет участие в переговорах от Сирии.
В среду 16 октября в Анкару прибыли сразу два американских чиновника - вице-президент США и госсекретарь США. Однако, встречаться с ними и обсуждать конфликт в Сирии Эрдоган отказался. Он поручил провести переговоры с американцами турецким коллегам чиновников из США - вице-президенту и главе МИД.
ИСТОЧНИК KP.RU