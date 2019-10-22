Эрдоган подтвердил готовность Турции возобновить операцию в Сирии

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-22T13:34:44+03:00

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Турция возобновит военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, если Соединенные Штаты не выполнят договоренности по выводу курдских формирований из зоны безопасности. Такое заявление президент республики Реджеп Тайип Эрдоган сделал перед вылетом в Сочи, где у него запланированы переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

Напомним, что Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября 2019 года. С того момента было нейтрализовано 775 членов Рабочей партии Курдистана, которых Анкара считает террористами. Также погибли семь турецких военных, 79 бойцов сирийской оппозиции и 20 мирных жителей, передает Anadolu.

Сайт kp.ru писал, что Анкара приостановила операцию после переговоров Эрдогана с вице-президентом США Майклом Пенсом. Американцам дали 120 часов (или пять дней) на то, чтобы вывести всех курдов с 30-километровой приграничной зоны. В ином случае военные действия будут возобновлены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU