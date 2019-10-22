2019-10-22T14:16:24+03:00
Общество

В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка

В случае принятия закона граждане Незалежной и Белоруссии будут автоматически признаваться русскоязычными
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинцев и белорусов могут освободить от экзамена при получении статуса носителя русскогоУкраинцев и белорусов могут освободить от экзамена при получении статуса носителя русскогоФото: REUTERS
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Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об отмене экзамена на получение статуса носителя русского языка для граждан Украины и Белоруссии. В случае принятия документа таких заявителей будут признавать русскоязычными автоматически, без дополнительного собеседования.

Об этом сообщается в электронной базе данных Госдумы, где был опубликован законопроект.

Сайт kp.ru уже писал о том, что на настоящий момент право автоматического признания носителем русского языка есть лишь у тех иностранцев, ближайшие родственники и предки которых постоянно проживали в России или в Советском Союзе (при условии, что эти земли до сих пор принадлежат нашей стране).

В случае принятия законопроекта порядок подачи заявлений на получение русскоязычного статуса для украинцев и белорусов будет определяться министерством внутренних дел РФ. Обязательно личное присутствие обратившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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