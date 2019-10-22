В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка
Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об отмене экзамена на получение статуса носителя русского языка для граждан Украины и Белоруссии. В случае принятия документа таких заявителей будут признавать русскоязычными автоматически, без дополнительного собеседования.
Об этом сообщается в электронной базе данных Госдумы, где был опубликован законопроект.
Сайт kp.ru уже писал о том, что на настоящий момент право автоматического признания носителем русского языка есть лишь у тех иностранцев, ближайшие родственники и предки которых постоянно проживали в России или в Советском Союзе (при условии, что эти земли до сих пор принадлежат нашей стране).
В случае принятия законопроекта порядок подачи заявлений на получение русскоязычного статуса для украинцев и белорусов будет определяться министерством внутренних дел РФ. Обязательно личное присутствие обратившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU