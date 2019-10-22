В Госдуму внесен проект о признании украинцев носителями русского языка

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-22T14:16:24+03:00

Украинцев и белорусов могут освободить от экзамена при получении статуса носителя русского Фото: REUTERS

В случае принятия закона граждане Незалежной и Белоруссии будут автоматически признаваться русскоязычными

Изменить размер текста: A A

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об отмене экзамена на получение статуса носителя русского языка для граждан Украины и Белоруссии. В случае принятия документа таких заявителей будут признавать русскоязычными автоматически, без дополнительного собеседования.

Об этом сообщается в электронной базе данных Госдумы, где был опубликован законопроект.

Сайт kp.ru уже писал о том, что на настоящий момент право автоматического признания носителем русского языка есть лишь у тех иностранцев, ближайшие родственники и предки которых постоянно проживали в России или в Советском Союзе (при условии, что эти земли до сих пор принадлежат нашей стране).

В случае принятия законопроекта порядок подачи заявлений на получение русскоязычного статуса для украинцев и белорусов будет определяться министерством внутренних дел РФ. Обязательно личное присутствие обратившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU