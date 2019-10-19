2019-10-19T14:16:49+03:00
Общество

Кабмин разрешил признавать украинцев русскоязычными без экзамена

Для получения статуса носителя языка будет достаточно подать заявление
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство России разрешило признавать граждан Украины и Белоруссии носителями русского языка без прохождения собеседований. В будущем им достаточно будет лично подать заявление на получение соответствующего статуса.

До сих пор такое право было лишь у тех иностранцев и лиц без гражданства, родители которых постоянно проживали в России или в той части СССР, которая сейчас является территорией нашей страны.

"Порядок подачи таких заявлений будет определяться Министерством внутренних дел Российской Федерации", - уточняется в перечне решений, принятых кабмином в четверг, 17 октября. Документ был опубликован на сайте правительства.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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