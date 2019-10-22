На развитие цифровых технологий в России направят 1,6 триллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:51 2019-10-22T15:55:29+03:00

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В бюджете страны на ближайшие годы заложат крупную сумму на развитие цифровых технологий. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на открытии форума в Сколково. Напомним, в октябре 1019 года Россия перешла с аналогового вещания на цифровое. Жители всех регионов страны теперь получают качественный сигнал. Развитие в сфере цифровых технологий будет продолжено, сказал Дмитрий Медведев:

- Всего на развитие цифры в нашем бюджете на ближайшие годы предусмотрено 1,6 триллиона рублей, - заявил премьер-министр. Его слова приводит ТАСС.

Не менее важно, чем развиваться в этом направлении в цифровую эпоху, уделять внимание защите персональных данных, считает премьер. И если будет создана тотальная безопасность, то это может привести к "потере приватности" беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU