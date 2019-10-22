2019-10-22T16:08:56+03:00
Происшествия

В Шереметьево трап врезался в пассажирский самолет

Самолет принадлежит Вьетнамским авиалиниям
Юлия САЛЬНИКОВА
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ЧП произошло в аэропорту ШереметьевоЧП произошло в аэропорту ШереметьевоФото: Предоставлено очевидцами
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В московском аэропорту Шереметьево в пассажирский самолет врезался трап. Как сообщили kp.ru очевидцы, ЧП произошло днем во вторник 22 октября. Вероятной причиной случившегося стало ошибка сотрудников аэропорта, которые не вовремя начали транспортировку трапа.

- Это самолет вьетнамских авиалиний, Боинг 787, - рассказали очевидцы происшествия.

Самолет пассажирский, сколько людей находилось внутри, пока не известно. Когда и как пассажиры смогут теперь вылететь из аэропорта, не сообщается.

Подобное ЧП в аэропорту Москвы уже происходило - в январе 2019 года самолет врезался в телескопический трап. На борту находились пассажиры рейса 3517 "Москва – Пунта-Кана". Резервного борта им пришлось дожидаться в гостинице. В челябинском аэропорту в октябре 2019 года самолет со 163 пассажирами врезался в трап. Следователи начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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