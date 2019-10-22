2019-10-22T16:49:22+03:00
Общество

Медведев: Низкоквалифицированный труд должен отходить роботам

Премьер-министр на форуме в Сколково призвал россиян готовиться к переквалификации
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дмитрий Медведев Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАССДмитрий Медведев Фото Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
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Дмитрий Медведев призвал россиян готовиться к переквалификации в связи с роботизацией предприятий. Он напомни, что в мире трудятся 2,5 миллиона роботов. В основном в странах, где к этому готовы, в том числе технологически и финансово: Германия, Корея, Сингапур. Россия тоже идет по этому пути. Во вторник 22 октября премьер-министр сообщил, что на развитие цифровых технологий в ближайшие годы из бюджета страны поступит 1,6 триллионов рублей.

Несмотря на роботизацию, уровень занятости в странах, где используют труд роботов, остается высоким, уточнил Дмитрий Медведев.

- Надо учить специалистов, которые способны работать с технологиями автоматизации, с роботами, - приводит его слова ТАСС. - Низкоквалифицированный труд в конечном счете должен отходить к роботам.

Начать готовиться к изменениям надо с реформирования системы образования. Еще в школе и вузах людей должны обучать "мягким навыкам", как сказал премьер - речь о креативном мышлении и способности решать проблемы оперативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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