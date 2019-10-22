2019-10-22T19:17:55+03:00
В мире

Россиянин голодает в Латвии уже неделю в защиту тещи

Пенсионерку с деменцией заставляют сдать экзамен на знание языка для получения вида на жительство
Юлия САЛЬНИКОВА
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Кирилл Иванов с тещейКирилл Иванов с тещейФото: facebook.com
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Голодовка россиянина Кирилла Иванова в Риге длится уже неделю. Все началось с того, что мужчина переехал в Латвию с супругой. Жена благополучно получила вид на жительство, после чего решили перевозить из Москвы тещу. Так проще заботиться о пожилой женщине.

Но для получения разрешения на проживание всем иностранцам нужно сдать экзамен на знание латышского языка. Теще Иванова выучить язык и тем более пройти экзамен, как уверяет мужчина, не по силам – у нее деменция. Это заболевание не входит в список болезней, дающих освобождение от экзамена на знание языка. Несмотря на справки от врачей, подтверждающих диагноз, Управление по делам гражданства и миграции настаивает на экзамене.

- Сегодня неделя, как я объявил голодовку. Принято пищи – ноль. Вода, соки, чай-кофе с сахаром, да, потому что без сахара голова совсем не может, - написал Иванов в фейсбуке. - Голодовка с сегодня, 21 октября, будет сухой. До этого я не принимал пищу, никакую, вообще. Сейчас не буду и воду, ни в каком виде. Подумайте еще, инспектора - здравоохранители, чувствительные вы наши, над вами же не капает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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