СЕГОДНЯ 01:34 2019-10-23T02:29:04+03:00

В центре Киева два человека погибли от взрыва гранаты Фото: REUTERS

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Украинские СМИ сообщают, что в центре Киева два человека погибли и один получил ранения в результате взрыва гранаты.

Сообщается, что на месте ЧП работают оперативные службы. Официальных заявлений от полиции пока не поступало.

- В центре Киева на улице Пушкинской прогремел взрыв. Двое мужчин погибли, девушка получила ранения. - сообщает украинское издание "Страна".

Очевидцы сообщают, что рядом с одним из баров в центре Киева находились двое мужчин. Один из них недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе. По последним данным, у них была боевая граната, которая взорвалась от неосторожного обращения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве при взрыве гранаты в автомобиле погиб журналист и его пасынок. Полиция рассматривает как версию покушения, так и возможность несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU