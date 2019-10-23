В Госдепе сообщили, что Штаты пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400

СЕГОДНЯ 03:30 2019-10-23T03:30:43+03:00

Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии заявил, что решение по возможному введению ограничений находится на стадии рассмотрения

Изменить размер текста: A A

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что Штаты на данный момент не приняли решения по поводу санкций против Турции из-за покупки Анкарой российскких ЗРК С-400.

Палмер отметил, что решение по возможному введению ограничений находится на стадии рассмотрения.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU