В Госдепе сообщили, что Штаты пока не приняли решения по санкциям против Турции из-за С-400
Зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии заявил, что решение по возможному введению ограничений находится на стадии рассмотрения
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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер заявил, что Штаты на данный момент не приняли решения по поводу санкций против Турции из-за покупки Анкарой российскких ЗРК С-400.
Палмер отметил, что решение по возможному введению ограничений находится на стадии рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU