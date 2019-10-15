Власти США хотели «без лишнего шума» вывезти ядерное оружие из базы Турции
Администрация президента США рассматривала возможность вывоза своего ядерного оружия из турецкой базы. Как сообщил источник The New York Times, такие планы в Вашингтоне возникли после того, как Турция начала спецоперацию в Сирии «Источник мира». Напомним, турецкие войска перешли сирийскую границу 9 октября, они взяли несколько населенных пунктов. В ответ на атаку курды объединили усилия с правительственными войсками Сирии.
- Сотрудники Госдепартамента и министерства энергетики США без лишнего шума планировали около 50 единиц тактического ядерного оружия с базы Инджирлик, ранее которую контролировали США, -сообщает издание.
Ядерное оружие хотели вывезти на минувших выходных. Главная причина - оставлять оружие такого типа в Турции, по мнению американских властей, опасно. В Белом доме считают, что это означало бы окончание партнерских отношений США и Турции.
Трамп раскритиковал действия турецких властей в Сирии и вывел американские войска с территории, где идут военные действия. В ответ на спецоперацию "Источник мира" Трамп ввел санкции против Турции.
ИСТОЧНИК KP.RU