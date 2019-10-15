Власти США хотели «без лишнего шума» вывезти ядерное оружие из базы Турции

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-15T07:31:03+03:00

В САШ посчитали, что оставлять ядерное оружие в Турции опасно Фото: REUTERS

Источник из администрации американского президента считает, это бы означало конец союза Турции и США

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Администрация президента США рассматривала возможность вывоза своего ядерного оружия из турецкой базы. Как сообщил источник The New York Times, такие планы в Вашингтоне возникли после того, как Турция начала спецоперацию в Сирии «Источник мира». Напомним, турецкие войска перешли сирийскую границу 9 октября, они взяли несколько населенных пунктов. В ответ на атаку курды объединили усилия с правительственными войсками Сирии.

- Сотрудники Госдепартамента и министерства энергетики США без лишнего шума планировали около 50 единиц тактического ядерного оружия с базы Инджирлик, ранее которую контролировали США, -сообщает издание.

Ядерное оружие хотели вывезти на минувших выходных. Главная причина - оставлять оружие такого типа в Турции, по мнению американских властей, опасно. В Белом доме считают, что это означало бы окончание партнерских отношений США и Турции.

Трамп раскритиковал действия турецких властей в Сирии и вывел американские войска с территории, где идут военные действия. В ответ на спецоперацию "Источник мира" Трамп ввел санкции против Турции.

ИСТОЧНИК KP.RU