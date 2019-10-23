2019-10-23T10:34:33+03:00
Общество

В Минздраве допускают возможность дистанционной продажи рецепторных препаратов

Для этого должна быть отлажена процедура онлайн-продажи препаратов, отпускаемых без рецепта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минздраве допускают возможность дистанционной продажи рецепторных препаратовВ Минздраве допускают возможность дистанционной продажи рецепторных препаратовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав не исключают возможность дистанционной продажи препаратов, отпускаемых по рецепту. Однако для этого должна быть хорошо проработана процедура онлайн-продажи для безрецептурных препаратов. Об этом рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина.

Директор департамента подчеркнула, что на начальном этапе ведомство поддерживает качественно проработанную онлайн-продажу препаратов, отпускаемых без рецептов.

"Если эта процедура у нас будет запущена качественно, и мы не увидим злоупотреблений (…) то, конечно же, это следующий этап – будет возможность именно онлайн-продажи отдельных групп препаратов, которые отпускаются по рецепту", - передают ее слова РИА Новости.

Максимкина отметила, что существуют риски, которые были подтверждены международная практика. Она также напомнила, что с начала следующего года россияне смогут использовать электронные рецепты.

Напомним, ранее в "Единой России" подготовили пакет поправок в закон, разрешающий торговлю медицинскими препаратами в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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