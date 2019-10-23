СЕГОДНЯ 11:13 2019-10-23T11:13:49+03:00

С 2020 года стоимость родового сертификата увеличат на тысячу рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Дополнительные средства будут выделены на психологическую помощь в медучреждениях по охране репродуктивного здоровья

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С 2020 года стоимость родового сертификата увеличиться на тысячу и составит 12 000 рублей. Об этом сообщил министр труда России Максим Топилин

«Со следующего года в рамках бюджета Фонда социального страхования увеличивается стоимость родового сертификата на 1 тыс. рублей. Теперь родовой сертификат теперь будет составлять не 11, а 12 тыс. рублей», - рассказал глава Минтруда на совещании по вопросам о реализации задач национального проекта «Демография».

Топилин подчеркнул, что главная цель увеличения стоимости родовых сертификатов - снижение количества абортов. Он выразил надежду, что мера даст определенные результаты.

Министр также сообщил, что дополнительное финансирование будет выделено на психологическую помощь в учреждениях по охране репродуктивного здоровья.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость материнского капитала и использовать средства на оказание психологической помощи женщинам, планирующим делать аборт.

ИСТОЧНИК KP.RU