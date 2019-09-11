2019-09-11T15:13:01+03:00
Общество

Дмитрий Медведев предложил увеличить стоимость родового сертификата, чтобы снизить число абортов

Премьер-министр признал, что в России существует тенденция к более позднему материнству
Юлия САЛЬНИКОВА
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Премьер-министр выступил за увеличение стоимости родового сертификата Фото: Екатерина Штукина/ТАССПремьер-министр выступил за увеличение стоимости родового сертификата Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
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Дмитрий Медведев предложил использовать средства материнского капитала на оказание психологической помощи женщинам, планирующим аборт. Таким образом, по мнению премьер-министра, можно попытаться снизить число абортов «по социальным причинам». Такими мыслями Медведев поделился в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что если родовой сертификат решат использовать в этом направлении, то его стоимость могут увеличить.

- Запрет абортов не работает, и какая-то такая банальная пропаганда тоже не работает, - сказал премьер-министр. - Действовать нужно таким образом, чтобы стимулировать мам и в конечном счете семьи отказываться от этой процедуры и просто рожали детей.

Дмитрий Медведев также отметил, что не всегда женщины решаются на аборт из-за нехватки денег в семье. Доля россиянок отказывается от возможности стать матерью из-за карьеры.

- Существует тенденция к более позднему рождению первого ребенка, - заявил премьер-министр. – Значит, второй ребенок тоже «сдвигается». А это уже биологические проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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