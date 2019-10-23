2019-10-23T12:48:19+03:00
Происшествия

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации из-за сигнала пожарной беопасности

Объявление об эвакуации прозвучало во время выступления Валентины Матвиенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Здание Совета Федерации. Фото Валерий Шарифулин ТАССЗдание Совета Федерации. Фото Валерий Шарифулин ТАСС
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В центре Москвы эвакуируют здание Совета Федерации. Об эвакуации было объявлено во время выступления председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Всех присутствующих в здании попросили забрать все ценные вещи, имеющиеся документы и покинуть здание «в связи с возникшей необходимостью». Лифты при этом были отключены.

«Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места», - цитирует РИА Новости прозвучавшие в здание Совфеда в прозвучавшем объявлении.

В Twitter Совета Федерации было опубликовано сообщение, что пожарная сигнализация сработала в столовой.

«Причины срабатывания оперативно установлены и устранены. Совет Федерации работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году экстренная эвакуация здания Совета Федерации была объявлена из-за угрозы взрыва. Тогда в оперативные службы поступило сразу несколько анонимных сообщений, о том, что в здании якобы заложены взрывные устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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