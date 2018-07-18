Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 16:07 2018-07-18T16:07:19+03:00

В настоящее время из здания проводится экстренная эвакуация работников

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В центре Москвы правоохранители проверяют здания Совета Федерации и лектория Музеев Кремля. Причиной тому стали сразу несколько анонимных сообщений, о том, что в них якобы заложены взрывные устройства.

Как сообщает сайт телеканала «Звезда», об этом стало известно от неназванного источника в столичных экстренных службах.

"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва по адресам: Большая Дмитровка, дом 26, и Манежная улица, дом 7. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие подозрительных предметов и взрывных устройств", - сказал собеседник журналистам.

Со слов источника, в настоящее время из зданий проводится экстренная эвакуация работников. На месте находятся несколько пожарных расчетов. В Совете федерации и в лектории Музеев Кремля работают кинологи с собаками.

Пока сообщений о каких-либо найденных подозрительных предметах не поступало.