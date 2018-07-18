Здание Совета Федерации эвакуируют из-за угрозы взрыва
В центре Москвы правоохранители проверяют здания Совета Федерации и лектория Музеев Кремля. Причиной тому стали сразу несколько анонимных сообщений, о том, что в них якобы заложены взрывные устройства.
Как сообщает сайт телеканала «Звезда», об этом стало известно от неназванного источника в столичных экстренных службах.
"В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва по адресам: Большая Дмитровка, дом 26, и Манежная улица, дом 7. Сейчас здания проверяют кинологи на наличие подозрительных предметов и взрывных устройств", - сказал собеседник журналистам.
Со слов источника, в настоящее время из зданий проводится экстренная эвакуация работников. На месте находятся несколько пожарных расчетов. В Совете федерации и в лектории Музеев Кремля работают кинологи с собаками.
Пока сообщений о каких-либо найденных подозрительных предметах не поступало.