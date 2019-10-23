Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone
Селена Гомес представила свою новую работу – она записала новый клип и поделилась им с подписчиками в Instagram. Черно-белое видео очень растрогало пользователей, но еще больше они поразились тому факту, что клип был полностью снят на камеру мобильного телефона.
Исполнительница поблагодарила 158-миллионную армию своих подписчиков и призналась, что их поддержка очень важна.
«Спасибо всем за то, что вы проходите со мной через взлеты и падения», — делится певица.
Что касается самого клипа, он оказался снят на iPhone и качество работы мало уступает профессиональным камерам. Запись организовала Софи Мюллер, сотрудничавшая с такими именитыми звездами, как: Бейонсе, Гвен Стефани, Maroon 5, Шакира и Coldplay, сообщает Пятый канал.
Подписчики отметили новаторский подход девушки и посоветовали другим звездам брать пример с Селены.
«Полный восторг!»
«Ты — моя любовь!»
«Икона!» — написали фолловеры.
ИСТОЧНИК KP.RU