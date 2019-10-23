2019-10-23T13:02:29+03:00
Звезды

Селена Гомес показала клип, полностью записанный на iPhone

Подписчики были очень удивлены качеством работы [видео]
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Селена Гомес записала свой новый клип на iPhoneСелена Гомес записала свой новый клип на iPhoneФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Селена Гомес представила свою новую работу – она записала новый клип и поделилась им с подписчиками в Instagram. Черно-белое видео очень растрогало пользователей, но еще больше они поразились тому факту, что клип был полностью снят на камеру мобильного телефона.

Исполнительница поблагодарила 158-миллионную армию своих подписчиков и призналась, что их поддержка очень важна.

«Спасибо всем за то, что вы проходите со мной через взлеты и падения», — делится певица.

Что касается самого клипа, он оказался снят на iPhone и качество работы мало уступает профессиональным камерам. Запись организовала Софи Мюллер, сотрудничавшая с такими именитыми звездами, как: Бейонсе, Гвен Стефани, Maroon 5, Шакира и Coldplay, сообщает Пятый канал.

Подписчики отметили новаторский подход девушки и посоветовали другим звездам брать пример с Селены.

selenagomezselenagomez
Селена Гомес показала клип, полностью записанный на камеру смартфона
2383024 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

«Полный восторг!»

«Ты — моя любовь!»

«Икона!» — написали фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Болгарии в Британию приехал грузовик с 39 трупами
Российский Су-27 сопроводил американский B-52, который сымитировал бомбардировку Крыма
В Москве эвакуируют здание Совета Федерации из-за сигнала пожарной беопасности
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Матчу Барселона - Реал Мадрид назначили новую дату: игра состоится 18 декабря
В Госдуме прокомментировали желание Украины скорее повести встречу «нормандской четверки»
Путин и президент Египта договорились работать над возобновлением чартеров
В России создали уникальное лекарство, способное убить любой штамм гриппа
Названы самые эффективные способы защиты от кибермошенничества
В Алтайском крае отмечают 100-летие со дня рождения оружейника Михаила Калашникова
МИД Турции: операция «Источник мира» приостановлена, но не окончена
С 2020 года стоимость родового сертификата увеличат на тысячу рублей