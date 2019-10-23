Названы регионы, где больше всего сократилось количество ДТП

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-23T14:44:09+03:00

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Эксперты Общероссийского народного фронта (ОН) проанализировали статистику дорожно-транспортных происшествий в регионах. Отслеживали, как изменилась ситуация с авариями в регионах, где в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» провели ремонт дорожного полотна. Цифры 2018 года сравнили с показателями 2016 года и оказалось, что в большинстве регионов прослеживается позитивная динамика.

В лидерах рейтинга Ростов-на-Дону. Число аварий здесь сократилось на 23%. На второй строчке Пермь с показателем в 22% и замыкает тройку лидеров Калининград – 21%.

Существенно лучше положение дел стало в Набережных Челнах, Саратове, Красноярске, Липецке и Барнауле.

Калининград, Пермь и Саратов стали лидерами и по сокращению числа ДТП с жертвами. Снижение на 49%, 40% и 39% соответственно.

Но не все так хорошо, были и те, кто не смог показать хорошие результаты. Отрицательная статистика зафиксирована в Чебоксарах. За два года число жертв ДТП увеличилось на 64%. Если в 2016 году было 25 погибших, то в 2018 году — 41, - сообщает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU