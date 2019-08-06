2019-08-06T19:25:21+03:00
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В МВД сообщили о снижении показателей аварийности на дорогах

Замглавы ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин привел актуальные данные статистики в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Последние месяцы наблюдается снижение аварийности на дорогахПоследние месяцы наблюдается снижение аварийности на дорогахФото: Иван МАКЕЕВ
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С начала 2019 года на российских дорогах наблюдается снижение всех показателей аварийности, включая количество погибших в результате ДТП. Об этом заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Олег Понарьин сообщил в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

"Я должен отметить, что действительно наблюдается снижение всех показателей аварийности - на 2% снизилось количество ДТП, на 1,5% - количество раненых и почти на 8% - количество погибших. Это очень хороший результат, и о нем стоит говорить", - сказал замглавы ГУОБДД в общении с ведущими Антоном Челышевым и Натальей Агре.

Согласно его данным, январь был самым показательным, февраль - неудачным, поскольку количество погибших резко увеличилось, а дальше фиксировалось последовательное снижение аварийности и смертности на дорогах на 3-12%.

"И сейчас в июле просто замечательные показатели - мы видим снижение числа погибших на 20% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года", - добавил Понарьин.

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ Новые безопасные дороги в Ленинградской, Калужской и Вологодской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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