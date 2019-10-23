Еще одна страна перейдет на систему «всё включено», чтобы привлечь российских туристов

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-23T15:15:37+03:00

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В курортный сезон 2020 года у российских туристов появится выбор, в отели какой страны, работающие по системе «все включено», лететь. Ожидается, что такую услугу будет предоставлять не только Турция. В китайском городе Хайнань уже приступили к подготовке – руководителей китайских отелей консультируют турецкие специалисты. Планируется, что новинка появится сначала в пятизвездочных и четырехзвездочных отелях. После, когда система наладится, «все включено» предоставят и отели с тремя звездами.

Президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дунцин сообщил, что на это пошли, учитывая большую популярность курорта среди россиян – 30 процентов приезжающих в Хайнань – жители РФ.

- В наших планах увеличить турпоток из России уже в следующем году в два раза, - приводит его слова пресс-служба Ассоциации туроператоров.

Увеличение стоимости путевок для любителей пляжного отдыха на этом курорте не планируется. Тур на шесть дней можно купить за 50 тысяч рублей за двоих.

ИСТОЧНИК KP.RU