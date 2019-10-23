В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным
В Госдуме рассмотрят законопроект об электронных сигаретах. Вейпы и другие электронные устройства для нагревания табака могут приравнять к обычным сигаретам. Автором поправок выступил депутат Сергей Боярский. Он рассказал в инстаграмм, что курение различных устройств, включай вайпы, IQOS, GLO, запрещено будет в общественных местах.
- Мы внесли поправки к моему законопроекту - они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом, - написал Боярский.
Курить электронные сигареты после принятия законопроекта можно будет в строго отведенных местах. В аэропортах, напомним, такие появятся. По инициативе того же депутата в воздушные гавани вернут курительные комнаты.
Ранее с инициативой приравнять электронные сигареты к обычным выступил Минздрав.
ИСТОЧНИК KP.RU