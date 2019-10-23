В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-23T20:02:41+03:00

Вейпы могут признать такими же опасными, как сигареты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если поправки примут, то вейпы и прочие устройства для нагревания табака нельзя будет использовать в ресторанах и кафе

Изменить размер текста: A A

В Госдуме рассмотрят законопроект об электронных сигаретах. Вейпы и другие электронные устройства для нагревания табака могут приравнять к обычным сигаретам. Автором поправок выступил депутат Сергей Боярский. Он рассказал в инстаграмм, что курение различных устройств, включай вайпы, IQOS, GLO, запрещено будет в общественных местах.

- Мы внесли поправки к моему законопроекту - они приравнивают все способы доставки никотина и бестабачных курительных смесей к курению простых сигарет с соответствующими ограничениями, установленными действующим антитабачным законом, - написал Боярский.

Курить электронные сигареты после принятия законопроекта можно будет в строго отведенных местах. В аэропортах, напомним, такие появятся. По инициативе того же депутата в воздушные гавани вернут курительные комнаты.

Ранее с инициативой приравнять электронные сигареты к обычным выступил Минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU