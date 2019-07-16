2019-07-16T19:29:48+03:00
Общество

В Шереметьево хотят создать курилки с непрозрачными стенами, а в Домодедово пока не планируют

Как аэропорты отреагировали на закон, принятый Госдумой в первом чтении
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курилки в закрытые зоны. Фото ТАСС/ Валерий ШарифулинШереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курилки в закрытые зоны. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин
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Законопроект, разрешающий устанавливать в транзитных зонах аэропортов курительные комнаты, принят Госдумой 16 июля в первом чтении. Но действовать и оборудовать курилки в столичных аэропортах пока рано.

Курить в аэропортах или не курить — вечная тема. Но официально курилки в аэропортах запрещены — Минздрав против. Шереметьево первым среди аэропортов России выступил с предложением вернуть курилки в закрытые зоны. Так сказать, чтобы курильщики не прятались, как школьники, в туалетах.

Тогда появилась инициатива внести изменения в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и создать курилки в «чистых» зонах, в которых находятся транзитные пассажиры, и в которых оказываются пассажиры после прохождения предполетных формальностей. Там нет возможности выйти на улицу до вылета.

- Мы регулярно получаем большое количество жалоб от курящих и некурящих пассажиров, которые также выступают в защиту курящих и обращаются с просьбой обеспечить равные возможности для всех, - рассказывает Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево имени А.C. Пушкина.

В Шереметьево уже разработали концепцию — курительные комнаты должны быть изолированы от всех помещений, связанных с обслуживанием пассажиров. Там будут непрозрачные стены, мощные вентиляционные системы. И внутри комнат обязательно будут плакаты о вреде курения и пропаганде здорового образа жизни.

Но во «Внуково» и «Домодедово» пока не говорят о создании курилок. Хотя и отмечают, что их возврат позволит обеспечить более комфортные условия для курящих пассажиров в зонах вылета и транзита.

- Мы следим за изменениями в российском законодательстве. Пока инициатива не утверждена, говорить о планах по организации мест для курения в изолированных помещениях аэропорта преждевременно, - рассказали в пресс-службе Домодедово имени М. В. Ломоносова.

Международная практика показывает, что в аэропортах крупных городов есть курилки или открытые пространства на крышах и балконах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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