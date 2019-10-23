Кира Найтли рассказала, как назвала дочь

23 Окт. 23:32 2019-10-23T23:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Английская актриса Кира Найтли вместе с мужем Джеймсом Райтоном в августе стали родителям во второй раз. У пары родилась девочка. Однако известно об этом стало лишь в сентябре. До недавнего времени имя малышки держалось в секрете. Лишь накануне родители рассказали, как назвали дочку.

Актриса сообщила, что девочке дали имя Делайла. Сразу после родов, как рассказывает Найтли, она вернулась к делам.

- Я заранее готовлюсь, если нам с мужем нужно уехать, скажем, часов на шесть - сцеживаю молоко на три кормления. И на всякий случай всегда беру с собой молокоотсос, - сказала актриса в разговоре с Metro.

Найтли назвала уход за ребенком очень сложным, но призналась, что несмотря ни на что, очень любит своих детей. У звездной пары также есть еще одна дочка. Малышку зовут Эди и ей четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU